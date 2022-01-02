مرتضى منصور: الزمالك ركب الدوري خلاص

تحدث مرتضى منصور في تصريحات للاعبي الفريق، عن أنهم أصبحوا المركز الأول في الدوري ولا ينظروا إلى أي منافس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور: "الحمد لله نحن في المركز الأول بالدوري، وأقول للاعبي الزمالك أنتم ركبتوا خلاص وانسوا أي نادي منافس، وستفوزا بالدوري مثل العام الماضي".

الجدير بالذكر أن الزمالك حصل على الدوري الموسم الماضي، بعدما تفوق على النادي الأهلي في الأسابيع الأخيرة وحقق فوز وتعادل في أخر 7 مباريات.

مرتضى منصور

وواصل "سعيد بعودة أيمن حفني لنادي الزمالك من أجل ختام المسيرة الرياضة له معنا وأتمنى أن يشارك خلال الفترة المقبلة، وأن محمد أوناجم عاد لمستواه من جديد ويقدم أداء رائع مؤخراً".

وزاد "طارق حامد ثروة كبيرة لمنتخب مصر وليس للزمالك فقط وهو أفضل لاعب خط وسط في أفريقيا، وأشرف بن شرقي لاعب مهندس وهو من أفضل لاعبي الزمالك وأنصحة بالتواجد مع الفريق، وغذا قام بالتوقيع لنادي آخر سنقوم بعمل حفل وداع له لأنه أسعد الجماهير كثيراً".

واختتم "سعيد بعودة محمد أبو جبل لحراسة الزمالك مع عواد والثنائي يمتلك خبرات كبيرة وجيدة للغاية، والأهم خلال الفترة المقبلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير".

رسائل لاعبي الزمالك لـ مرتضى منصور.. وشيكابالا يتهم لجنة حسين لبيب

وقام مرتضى منصور بتوضيح كافة الأمور أمام لاعبي الزمالك من أجل العبور من المرحلة الحالية، ثم التركيز الجيد في القادم، مع الوعد بصرف مكافآت خاصة بالفوز ببطولة الدوري العام الماضي.

وفيما يلي أبرز رسائل لاعبي الزمالك لمرتضى منصور رئيس النادي:

شيكابالا: حمد الله على سلامة عودة مرتضى منصور، لاعبي الزمالك كانوا يريدوا فقط من يتحدثهم معهم ويقوم بإطمئنانهم على الفترة المقبلة، لأن الأمور لم تكن واضحة خلال الفترة الماضية خلال تواجد حسين لبيب، ونعد الجميع بالحفاظ على البطولات وإسعاد الجماهير.

حازم إمام: تحدثت مع أمير مرتضى منصور فور عودتك وقلت له أننا لم نحصل على المستحقات منذ 6 أشهر وكان هناك تفكير بأن كل الأمور الخاصة بنا ليس بها أي أزمات، ونشكرك على المساندة والدعم خلال الفترة الحالية ونتمنى إسعاد الجميع.

محمد عبد الشافي: أرحب بعودة مرتضى منصور، ورسالتي فقط أتمنى أن يحصل اللاعبين الذين لم يتواجدوا في قائمة الفريق النهائية في نهاية الدوري على مكافأة بطولة الدوري المصري مثلنا.

يوسف أوباما: أرحب بعودة مرتضى منصور من جديد لنادي الزمالك وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة جيدة للجميع داخل النادي ونقوم بإسعاد الجميع.

أيمن حفني: إن شاء الله تكون الفترة المقبلة جيدة لنادي الزمالك ونقوم بإسعاد الجماهير بشكل مستمر.