الزمالك يحتفل بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية «صور»

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أحتفل نادي الزمالك بذكرى الفوز على الأهلي بنتيجة 6/0، في بطولة دوري القاهرة عام 1942.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في مثل هذا اليوم عام ١٩٤٢، سجل نادي الزمالك، نادي "فاروق" آنذاك، الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الديربي بعدما تغلب على الأهلي بنتيجة ٦/٠ في بطولة دوري القاهرة".

خرج أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بتلميحات، حول التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

وقال أمير توفيق "هناك لاعب مميز ضمن احتياجتنا نسعى للتعاقد معه، عقده انتهى بنهاية الموسم الحالي مع ناديه، فيحق لنا التعاقد معه وهي المدة القانونية لبدأ التفاوض والتعاقد مع أي لاعب قبل نهاية عقده بستة أشهر".

وذلك يعد تلميح للتعاقد مع النجم المغربي، خاصة أنه لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتى الأن، وخرجت بعض الأنباء تفيد بتفاوض الأهلي مع بن شرقي مؤخراً.

رسائل لاعبي الزمالك لـ مرتضى منصور.. وشيكابالا يتهم لجنة حسين لبيب

وقام مرتضى منصور بتوضيح كافة الأمور أمام لاعبي الزمالك من أجل العبور من المرحلة الحالية، ثم التركيز الجيد في القادم، مع الوعد بصرف مكافآت خاصة بالفوز ببطولة الدوري العام الماضي.

وفيما يلي أبرز رسائل لاعبي الزمالك لمرتضى منصور رئيس النادي:

شيكابالا: حمد الله على سلامة عودة مرتضى منصور، لاعبي الزمالك كانوا يريدوا فقط من يتحدثهم معهم ويقوم بإطمئنانهم على الفترة المقبلة، لأن الأمور لم تكن واضحة خلال الفترة الماضية خلال تواجد حسين لبيب، ونعد الجميع بالحفاظ على البطولات وإسعاد الجماهير.

حازم إمام: تحدثت مع أمير مرتضى منصور فور عودتك وقلت له أننا لم نحصل على المستحقات منذ 6 أشهر وكان هناك تفكير بأن كل الأمور الخاصة بنا ليس بها أي أزمات، ونشكرك على المساندة والدعم خلال الفترة الحالية ونتمنى إسعاد الجميع.

محمد عبد الشافي: أرحب بعودة مرتضى منصور، ورسالتي فقط أتمنى أن يحصل اللاعبين الذين لم يتواجدوا في قائمة الفريق النهائية في نهاية الدوري على مكافأة بطولة الدوري المصري مثلنا.

يوسف أوباما: أرحب بعودة مرتضى منصور من جديد لنادي الزمالك وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة جيدة للجميع داخل النادي ونقوم بإسعاد الجميع.

أيمن حفني: إن شاء الله تكون الفترة المقبلة جيدة لنادي الزمالك ونقوم بإسعاد الجماهير بشكل مستمر.