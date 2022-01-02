عاصى الحلاني يشارك فى إكسبو دبي 2020..تجهيزات «الياسري» عالية المستوي

/669887/عاصى-الحلاني-يشارك-فى-إكسبو-دبي-2020تجهيزات-الياسري-عالية-المستوي

أصبح الفنان اللبناني عاصي الحلاني على موعد إستقبال الجمهور العربي والعالمي في حفله القادم على مسرح اليوبيل بـ"إكسبو 2020 دبي".

دوت الخليج

عاصي الحلاني في إكسبو 2020 دبي

ووضع الفنان اللبناني لمسته الأخيرة مع المنتج والمخرج صلاح الياسري صاحب شركة الانتاج "الياسري" للاعمال الفنية، كما هو المسئول عن التعاقدات والحجوزات لدي الفنانين العرب والفرق الموسيقية، والتي سوف يتم إحيائها يوم 6 يناير 2022، وذلك ضمن تجهيزات عالية المستوي التى تليق بالحدث العالمي الذي سوف تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الحلاني قد وصل الى دبي قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن أحيا حفل رأس السنة مع الجمهور الأردني، ليؤكد موعده المقبل في "إكسبو 2020 دبي" وتنوعه في الأغنيات التي سيقدمها من أغنياته اللبنانية والخليجية والعربية التي لاقت نجاحات كبيرة في كل مكان.

عاصي الحلاني مع أمير كرارة بـ"سهرانين"

وكشف عاصي الحلاني لأول مرة، بأنه كان يعتاد على تشغيل ولعب المزيكا في منزله منذ الطفولة، مردفا: "الفن بيتولد مع الإنسان".

وتابع: "وكنت بحب أصلح اي حاجة تعطل في البيت، وعندي متعة في ده، وبحب الديكور والعمار، وأوسواف الأنتيكات والحاجات القديمة".

عاصي الحلاني ومواقف مثيرة مع نجوم كبار الفن

وتحدث عاصي الحلاني أيضا، عن رسائل بعض النجوم المصريين الكبار له بعد مشاركته في عدد من الحفلات داخل مصر في بداية تألقه، مشيرا إلى أنه تغني مع ورده في أول زياره له في مصر.

وقال متحدثا عن وردة: «أول مابتديت أجي مصر، غنيت مع وردة ولما شفتني وأنا بغني على المسرح قالتلي متغيرش حاجة فيك انت جميل زي مانت».

ثم انتقل بالحديث عن فريد شوقي، فقال: «فريد شوقي، كان حاضر وأنا بغني أغنية لبنانية، وأما كنت بغيب عن نظره شوية كان يقولي "خد تعالى هنا أنا عايز أشوفك".

وأضاف: "كنت ديما بشارك في احتفالات أكتوبر وأي حفلات في مصر، واشتكرت في حفلات تنشيط السياحة في سيناء".

حفل عاصي الحلاني برأس السنة

وأحيا الفنان اللبناني حفلًا يوم 31 ديسمبر الجاري، في مدينة عمان بالمملكة الأردنية، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2022.