/669888/محمد-صلاح-يسجل-هدف-عالمي-في-شباك-تشيلسي-بالدوري-الإنجليزي-فيديو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الهدف الثاني للنجم المصري بعدما راوغ ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي بطريقة جيدة وأحرز الهدف بطريقة عالمية في شباك إدوارد ميندي.

https://twitter.com/cafcl_4/status/1477685373404864512?s=20

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. الظهور الأخير قبل أمم أفريقيا بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في لقاء القمة بالجولة الحادية والعشرين، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في التشكيل الأساسي للريدز، والتي يشهدها الفريق، قبل رحيل الثنائي بجانب نابي كيتا، للقارة الإفريقية غداً للإنضمام لمنتخبات بلاده بنهائيات امم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، أرنولد.

وسط الملعب: هندرسون، فابيينو، ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.

محمد صلاح في الدوري

يتواجد الدولي المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي، في خط الهجوم، والتي يواصل تألقه في أقوى دوريات العالم المحلة.

يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، والأكثر صناعة للأهداف أيضاً حتى الأن برصيد 9 فرص مؤكده.

لوكاكو يغيب عن اللقاء

واستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي رومارو لوكاكو مهاجم الفريق، من قائمة البلوز لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وليفربول في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.