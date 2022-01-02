بإطلالة مثيرة..طليقة أحمد الفيشاوي بعد انفصالهما: «لا أحتاج لعام جديد..فأنا مدهشة»

/669889/بإطلالة-مثيرةطليقة-أحمد-الفيشاوي-بعد-انفصالهما-لا-أحتاج-لعام-جديدفأنا-مدهشة

فاجأت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة مثيرة للغاية كعادتها، وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها بأيام قليلة.

دوت الخليجيرصد رسالة جديدة من طليقة أحمد الفيشاوي بعد انفصالهما

وأطلت ندى الكامل بفستان مرصع باللألأ الفضية، مفتوح الصدر، وموضح جزء كبير من قدميها، كما أبرز ملامح أنوثتها الطاغية، وشاركتها مع الجمهور، وعلقت عليها قائلة: «لا أحتاج لعام جديد، فأنا مدهشة».

أحمد الفيشاوي يتجاهل أزمة انفصاله عن طليقته

من ناحية أخرى، تجاهل أحمد الفيشاوي أنباء انفصاله عن ندى الكامل، ونشر صورة تجمعه بطبيب سمية الألفي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها: «أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة، ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي.. بشكرك وبحبك يا صاحبي نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل».

طلاق أحمد الفيشاوى وندى الكامل

يشار إلى أن ندى الكامل أعلنت من خلال حسابها على إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب طويلة، ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بشكل ملحوظ بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة، وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت كتابتها "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس.. واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة.. ولكن واحقاقا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل واكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".