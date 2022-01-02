تشيلسي يفاجئ ليفربول ويعادل النتيجة في مباراة ماراثونية «فيديو»

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أحرز بوليستش لاعب تشيلسي الإنجليزي اله\ف الثاني في شباك ليفربول والتعادل للبلوز قبل نهاية الشوط الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن بوليسيتش أن يسجل الهدف الثاني بعد متابعة لكرة نجولو كانتي لاعب خط وسط الفريق وسددها في شباك الريدز بطريقة جيدة مع مطلع الدقيقة 45.

https://twitter.com/cafcl_4/status/1477690363963973639?s=20

غياب روميرو لوكاكو مهاجم تشيلسي أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي.. تفاصيل

استبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي رومارو لوكاكو مهاجم الفريق، من قائمة البلوز لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وليفربول في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء استبعاد روميرو لوكاكو من قائمة تشيلسي، أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي بسبب ما جاء منه من تصريحات عن الرحيل من البلوز والعودة لإنتر ميلان الإيطالي.

موقف الفريقين في الدوري

ويحل ليفربول اليوم ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، والتي يتواجد البلوز بالمرطز الثاني، ويليه الريد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب في الجانب المقابل في صفوف الريد العديد من الأسماء في التشكيل الأساسي، بسبب تعرضهم لفيروس كورونا، والتي يأتي على رأسهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي تأجيل مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره ليدز يونايتد بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في فريق ليدز.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.