/669895/تشيلسي-يتعادل-مع-ليفربول-في-شوط-أول-مثير-صلاح-يسجل-فيديو

أنتهى الشوط الأول بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل بنتيجة 2/2، على ملعب "سامفورد بريدج"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

https://twitter.com/cafcl_4/status/1477685373404864512?s=20

ثم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

https://twitter.com/cafcl_4/status/1477689277668638726?s=20

وبعدها بدقيقتين تعادل بوليستش وسجل الثاني للبلوز في الدقيقة 45، لينتي الشوط الأول بإثارة كبيرة بين الفريقين بالتعادل 2/2.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفـاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، روديجر.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كانتي، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجــوم: ماونت، بوليسيتش، كاي هافىرتز.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، أرنولد.

وسط الملعب: هندرسون، فابيينو، ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.

موقف الفريقين في الدوري

ويحل ليفربول اليوم ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، والتي يتواجد البلوز بالمرطز الثاني، ويليه الريد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب في الجانب المقابل في صفوف الريد العديد من الأسماء في التشكيل الأساسي، بسبب تعرضهم لفيروس كورونا، والتي يأتي على رأسهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي تأجيل مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره ليدز يونايتد بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في فريق ليدز.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.