«عُثر عليها مقتولة داخل صندوق سيارتها»..القصة الكاملة لإختفاء مديرة أعمال كيم كاردشيان

/669897/عثر-عليها-مقتولة-داخل-صندوق-سيارتهاالقصة-الكاملة-لإختفاء-مديرة-أعمال-كيم-كاردشيان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العربية والغربية، حول مديرة أعمال عائلة كارداشيان السابقة أنجيلا كوكاوسكي، بعد الإعلان عن اختفائها فجأة قبل يوم واحد من حلو رأس السنة.

دوت الخليجيرصد القصة الكاملة لإختفاء أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال عائلة كارداشيان السابقة

اختفت أنجيلا كوكاوسكي في يوم 30 ديسمبر المنقضي، وبدأ الجميع يبحث عن مكانها دون جدوى، ومن ثم بدأت الشرطة في التدخل لتبدأ التحقيقات حول مكان تواجدها بداية من منزلها وصولا للأماكن التي اتخذتها.

تعذيب أنجلا كوكاوسكي قبل قتلها

وجد جثمان أنجلا كوكاوسكي بعد العديد من البحث، في صندوق سيارتها مقتولة، وعلى جسدها العديد من علامات التعذيب وظهر بها المعاناة الشديدة قبل وفاتها، مما ارجحت الشرطة بأنها كانت تتعرض لإبتزاز أو انتقام.

تفاصيل التحقيقات في اختفاء أنجيلا كوكاوسكي

وتوصلت أفراد الشرطة بأنه تم قال أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال عائلة كارداشيان السابقة، في منزلها، ثم قام القاتل بابتزازها وتعذيبها وبطريقة شنيعة وصل لحد القتل، وبعدها وضع جثمانها في صندوق سيارتها وتحرك به بعيدا عن منزلها

الشرطة تتهم صديق أنجلا كوكاوسكي بقتلها

وبحسب التحقيقات التي وصلت لها الشرطة، وقع اتهام اختفائها وقتلها على صديقها جيسون بيكر، والذي تم إعتقاله على يد عدد كبير من أفراد شرطة لوس انجلوس.

كيم كاردشيان نستقبل العام الجديد

استقبلت كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع، السنة الجديدة 2022 بصور جديدة نشرتها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت كيم كاردشيان بإطلالة جريئة مستخدمة حركة "بوز البطة" التى تعتاد علي الظهور بها، وعلقت قائلة: "سنة جديدة سعيدة، ادعو الله ان تكون افضل سنة لك حتى الان.. ضع نوياك عالية فقط.. تقبل الايجابية والانتاجية.. اتمني ان تكون هذه السنة مليئة بالحب والفرح والسعادة والصحة2022".