مجمع أهداف تشيلسي وليفربول بالدوري الإنجليزي.. محمد صلاح ملك العالم «فيديو»

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انتهى الشوط الأول بين تشيلسي وليفربول بالتعادل الإيجابي لكل فريق بهدفين لمثلهما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت أحداث الشوط الأول للمباراة ساخنة للغاية وتقدم ساديو ماني بالهدف الأول لصالح ليفربول، ثم ضاعف النتيجة محمد صلاح النتيجة بالهدف الثاني بطريقة عالمية.

وبعد ذلك تمكن تشيلسي أن يسجل الهدف الأول بطريقة جيدة عن طريق كوفاسيتش مع مطلع الدقيقة 40 بتصويبة صاروخية لا تصد ولا ترد، ثم سجل بوليستش الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 45.

لمشاهدة الأهداف كاملة:

https://twitter.com/cafcl_4/status/1477685373404864512?s=20

https://twitter.com/cafcl_4/status/1477689277668638726?s=20

https://twitter.com/cafcl_4/status/1477690363963973639?s=20

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. الظهور الأخير قبل أمم أفريقيا بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في لقاء القمة بالجولة الحادية والعشرين، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في التشكيل الأساسي للريدز، والتي يشهدها الفريق، قبل رحيل الثنائي بجانب نابي كيتا، للقارة الإفريقية غداً للإنضمام لمنتخبات بلاده بنهائيات امم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، أرنولد.

وسط الملعب: هندرسون، فابيينو، ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.

التشكيل الرسمي لـ تشيلسي أمام ليفربول.. غياب لوكاكو

أعلن المدرب الالماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة ليفربول على ملعب "سامفورد بريدج"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي وليفربول

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز للحاق بمانشستر سيتي المتصدر صاحب الـ53 نقطة، بينما يريد ليفربل تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في ظل المنافسة الثلاثية على لقب الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفـاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، روديجر.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كانتي، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجــوم: ماونت، بوليسيتش، كاي هافىرتز.