/669903/محافظ-البحيرة-يستقبل-اللواء-الدكتور-هشام-الحلبي-مستشار-اكاديمية-ناصر-العسكرية-العليا

أستقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء أ.ح. الدكتور هشام الحلبي مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ضمن فاعليات وسلسة الندوات التى تنظمها المحافظة لزيادة الوعي والتوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث رحب اللواء المحافظ بالسيد اللواء مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، مؤكد على الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

هذا وتحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شهدت الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ ثاني الندوات التثقيفية بعنوان "محاربة الشائعات وحروب الجيل الرابع وأهم التهديدات التي تواجه الدولة" والتى ألقاها أ. ح. الدكتور هشام الحلبي بقصر ثقافة دمنهور وذلك ضمن فعاليات سلسلة من الندوات لزيادة الوعي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمه بحضور أ نجوى خلف عضو مجلس النواب وأ محمد عبد المجيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومنسقي المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومسئولي المكتب الاعلامي بالمحافظة ومسئولي الصفحات الرسمية للوحدات المحلية والقروية وعدداً من مسئولي صفحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الشريكة والمتطوعين من شباب الجامعة أصدقاء المبادرة .

محاربة الشائعات وحروب الجيل الرابع وأهم التهديدات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن "ندوة تثقيفية بالبحيرة

حيث بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف لتحسين ظروف المعيشة وتكريم الإنسان و تم استعراض أعمال المرحلة الأولى من المبادرة والتي شهدت نجاح كبير بـعدد ٨ قرى بنطاق ٣ مراكز بالمحافظة، تضمنت تنفيذ ١١٠ مشروعاً في مختلف القطاعات بتكلفة تتجاوز ٣٨٥ مليون جنية .

بالإضافة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها خلال المرحلة الثانية من المبادرة والتي تشمل تطوير الريف المصري بـ ٦ مراكز مستهدف تنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية لخدمة ٣.٥ مليون مواطن بحراوي .

هذا وقد نقلت د نهال بلبع نائب المحافظ لجميع الحضور تحية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مشيرة الى الدور الكبير الذي تقوم به المحافظة بقيادة اللواء المحافظ لتحقق المبادرة كافة أهدافها لتنمية الريف وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واكدت على أهمية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومدى تشرفها بانتمائها وتخرجها منه فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات والمشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه.

هذا وقد أشار اللواء هشام الحلبي إلى أهداف الندوة والتعريف بمعنى وماهية حروب الجيل الرابع والهدف منها وأساليبها وطرق مواجهتها والتغلب عليها .

موضحا أن الهدف من حروب الجيل الرابع ليس حروب عسكرية وإنما هدفها القطاع المدني وزعزعة ثبات الدولة وانهاكها، مشيرا إلى أساليب حروب الجيل الرابع المتمثلة فى الإرهاب والعمليات النفسية و التظاهر بحجج سلمية ، استخدام بعض منظمات المجتمع المدنى ، منح جوائز للأفراد فى الدول المستهدفة ، التنوع الذكى فى استخدام الضغوط المختلفة.

كما أوضح أن الوعى هو مسؤليتنا جميعا حيث يسقط الوطن حين يسقط وعى ابناؤه و ان أعظم إنتصار للعدو هو هدم الدولة من الداخل دون أن يتحمل أى خسائر.

ومن الجدير بالذكر أن الندوة ضمن سلسلة ندوات حيث تم عقد ندوة سابقة بعنوان مبادئ التسويق والتوصيل الفعال وانجازات حياة كريمة.