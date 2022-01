فيلم «The king's Man» يفوق توقعات الجمهور..وهذا موعد عرضه بالسينما المصرية

/669905/فيلم-The-kings-Man-يفوق-توقعات-الجمهوروهذا-موعد-عرضه-بالسينما-المصرية

فاق فيلم The king's Man، توقعات الجمهور بعد أن تفاجئوا بأنه على غير العادة، يرصد الأحداث التي تسبق الجزئين الاول والثاني من سلسلة أفلام Kingman، ولا يرصد تكملة الأحداث التي تم عرضها من قبل.

دوت الخليجيرصد تفاصيل فيلم The king's Man قبل طرحه في السينما المصرية

وينطلق فيلم The king's Man بدور العرض المصرية، خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتعاون مع شركة AfD.

تعود أحداث The King’s Man إلى بداية القرن العشرين وأثناء الحرب العالمية الأولى، أي ما قبل أحداث Kingsman: The Secret Service وKingsman: The Golden Circle.

قصة The king's Man

وترصد القصة الأصلية لتشكيل وكالة Kingsman والتي كان هدفها الأساسي تحقيق السلام العالمي، والوقوف ضد إحدى العصابات التي تخطط لشن حرب للقضاء على الملايين من البشر.

أبطال فيلم The king's Man

الفيلم من إخراج ماثيو فون، مخرج الثلاثية، والذي شارك أيضاً في كتابة الفيلم مع كارل جاجدوسك، وتستند قصته على الكتاب الهزلي The Secret Service لـ مارك ميلار وديف جيبونز، وبطولة رالف فينيس الذي ترشح للأوسكار مرتين؛ كأفضل ممثل عن دوره في فيلم The English Patient وأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Schindler’s List، وجيما أرتيرتون، ريس إيفانز، ماثيو جود، توم هولاندر، هاريس ديكنسون، ودانييل برول.

كما ينطلق فيلم قصة الحي الغربي West Side Story بنسخته الجديدة من إخراج ستيفين سبيلبيرج إلى دور العرض المصرية خلال الشهر الحالي من خلال شركة AFD.

أحداث فيلم West Side Story

وتدور أحداث فيلم West Side Story المستوحاة من المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تحمل نفس الإسم وعُرضت عام 1957، والموستحاه بدورها من قصة "روميو وجولييت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير حول قصة حب بين شاب وفتاة ينتميان إلى إثنتين من عصابات الشوارع بمدينة نيويورك (جيتس وشاركس)، اللتان تنتميان إلى خلفيات عرقية مختلفة، فهل ستنجح قصة الحب في ظل الصراعات المحتدمة بين العصابتين؟

أبطال فيلم West Side Story

يشارك في بطولة فيلم «West Side Story» أنسيل إلجورت، راشيل زيجلر، أريانا ديبوز، ديفيد ألفاريز، مايك فيست وريتا مورينو، التي شاركت أيضاً في بطولة النسخة الأولى من الفيلم عام 1961، والعمل من إخراج ستيفين سبيلبيرج الحاصل على 3 أوسكار عن فيلمي Saving Private Ryan وSchindler’s List وعن مجمل أعماله، وتأليف توني كوشنر المرشح لجائزتي أوسكار.