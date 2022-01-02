أشرف عطية : بدء أعمال التطوير بالشوارع الداخلية بمدينة أسوان

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، ضرورة إعطاء الأولوية خلال المرحلة الحالية لتطوير وتجميل الشوارع الداخلية والأحياء والمناطق السكنية بمدينة أسوان بشكل تدريجى عقب إنتهاء أعمال البنية التحتية لتصل إلى نفس المستوى الذى شهدته الشوارع الرئيسية خلال الفترة الأخيرة.





جاء ذلك خلال بيان صحفى صادر عن محافظة أسوان اليوم، عقب الجولة التفقدية التى قام بها محافظ أسوان لعدد من المناطق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان.

وأوضح البيان أن جولة المحافظ -التى رافقه فيها نائبه أحمد شعبان بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية - شملت شوارع المسلة وشرق البندر وكسر الحجر والجيش والشيخ الشافعى والشواربى الجديد والطابية والحدادين والنفق وكلية التربية، علاوة على مقبرة النجومى وأرض المعارض، فضلاً عن حديقة الجيش والسويقات الجديدة.

وأعطى أشرف عطية، توجيهاته بالإسراع بأعمال التطوير والتجميل والتشجير ونشر المسطحات الخضراء، بجانب الإسراع فى رصف طريق شرق البندر من مستشفى الحميات وحتى النفق بطول 3 كم وبتكلفة 11 مليون جنيه، مع رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والدهانات، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة، مع تركيب لوحات إعلانية لإستثمار الجزيرة الوسطى، والأماكن الجانبية بهذه الشوارع لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى عليها، وهو الذى يتوازى مع تطوير مقبرة النجومى ودعمها بمقاعد إنتظار وكافتيريا، وأيضاً إعادة تخطيط وتصميم منطقة أرض المعارض لاستثمارها بالشكل المطلوب من خلال دراسة جدوى إقتصادية متكاملة.

وأكد المحافظ ضرورة الاستثمار الأمثل لأى مساحات لتوسعة هذه المحاور والطرق الطولية والعرضية من أجل تسهيل الحركة المرورية داخلها، وخاصة أثناء أوقات الذروة ليكون هذا التطوير ملموس لدى المواطن الأسوانى والذى سيمتد إلى باقى الشوارع والمناطق السكنية الأخرى، علاوة على إظهارها بالشكل الحضارى أمام الزائرين والأفواج السياحية.

ووجه أشرف عطية بسرعة إنهاء مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بوسط المدينة والممتد من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد وذلك بطول 930 مترا حيث تم إنهاء 400 متر بقطر 400 مللى، فيما جارى العمل فى 530 مترًا بقطر 315 مللى وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

كما وجه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة حديقة الجيش، مع إنشاء محلات ومعارض ودورات مياه عمومية وكافتيريا وباركنج للقضاء على العشوائية والإزدحام المرورى بالمنطقة، وهو الذى سيتوازى مع مشروع إنشاء المرحلة الأولى من السويقات الجديدة والتى تستهدف إستيعاب الباعة الجائلين داخل 44 محلا وبايكة، وسيتم إستكمال إنشاء عدد 2 سويقة أخرى بنفس المنطقة تضم 120 محلا وبايكة مدعمة بدورات مياه عمومية وكافتيريا وساحة انتظار.