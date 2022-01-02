العدل تطلق منظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد للموظفين (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة العدل فى الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهى المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية فى التحول الرقمى.





وتعد هذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم هذا العام حوالى 4 آلاف ومائة موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، و كذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتى كانت تحرر ورقيًا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكسب. كما يتم تنفيذ المنظومة الجديدة ضمن مشروعات التعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتى تستهدف رقمنة وتأمين محررات وزارة العدل.

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