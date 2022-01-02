موعد تحسن الطقس والظواهر المسيطرة.. الأرصاد تعلن النشرة الجوية حتى السبت

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جدة - نرمين السيد - وتشهد البلاد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع أنحاء الجمهورية ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
حالة الطقس الإثنين 3 يناير 2022
توقعت الهيئة شبورة مائية تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، مع نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء.
طقس الثلاثاء 4 يناير
تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرى الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
من الأربعاء 5 يناير إلى السبت 8 يناير
تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرى الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأوضحت الهيئة أنه يتم تحديث التنبؤات بشكل يومى.
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