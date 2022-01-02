تبدأ الخميس المقبل.. أجندة إجازات القطاعين العام والخاص فى 2022

جدة - نرمين السيد - وجاءت أجندة أيام العطلات والإجازات الرسمية للدولة خلال عام 2022 كما يلى:

- الخميس 6 يناير: عيد الميلاد المجيد

- الثلاثاء 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

- الاثنين 25 أبريل: عيد تحرير سيناء، وعيد شم النسيم

- الأحد 1 مايو: عيد العمال.

- الاثنين 2 مايو، الخميس 5 مايو: عيد الفطر المبارك.

- الخميس 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

- الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو: عيد الأضحى المبارك

- السبت 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

- السبت 30 يوليو: رأس السنة الهجرية.

- الخميس 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

- السبت 8 أكتوبر: عيد المولد النبوى الشريف.

وقرر مجلس الوزراء فى وقت سابق، اعتبار الخميس التالى على أى مناسبة مقرر بشأنها إجازة الفترة القادمة إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرار جاء فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر للمواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة فى عطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.