مصر تدين الهجمات الحوثية ضد السعودية: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، اليوم الأحد، مواصلة ميليشيا الحوثى هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر أن تكرار تلك الهجمات من قِبل ميليشيا الحوثى يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى. وأعربت مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدى لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

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