لجنة مكافحة كورونا: كل اللقاحات توفر حماية ضد المتحور أوميكرون

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مدى فعالية اللقاحات، في التعامل مع متحورات الفيروس.
وأكد “حسني”، في مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم، الأحد، أن كل اللقاحات توفر حماية ضد متحور فيروس كورونا، ومتحور أوميكرون.
وتابع أن كل المؤسسات الصحية في العالم قادرة للتعامل مع أوميكرون، لافتا إلى أن يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.
وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه كلما زادت تحورات فيروس كورونا قلت شراسة المرض، لافتا إلى أن متحور دلتا هو السائد في مصر.
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