أسامة ربيع: حقننا أعلى إيرادات وعبور السفن في تاريخ قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا حققنا أعلى إيرادات وعبور السفن في تاريخ القناة خلال عام 2021.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة في 2015 وأعمال التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي من أهم أسباب النجاحات التي نشدها الآن".

وأشار إلى أن: "السياسة التسويقية التي تم إتباعها من أهم أسباب تحقيق أعلى زيادة في إيرادات قناة السويس والذي بلغ مليار دولار".

وأوضح : "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل".

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،: "استراتيجية القناة الخضراء تتضمن الإجراءات التي نتبعها لتقليل الانبعاثات الكربونية والحوافز المقدمة للسفن التي تستخدم الوقود النظيف".