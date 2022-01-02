النيابة العامة تحيل المتهم بالتعدي بالضرب على سيدة وتصويرها في الوراق للمحاكمة

أعلنت النيابة العامة عن تقديم المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق للمحاكمة الجنائية.
وقالت النيابة العامة إنه إلحاقًا بالبيان السابق بخصوص الواقعة، فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها.
وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقدمته اليوم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهم الضرب العمدي والسب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، بدليل تمثل في شهادة المجني عليها، وما أيدها من تحريات الشرطة، وما تبين من المقطع المصور للواقعة المتداول.
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