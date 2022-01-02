/669891/اتليتيكو-مدريد-يحقق-الفوز-على-رايو-فايكانو-بثنائية-نظيفة-بالدوري-الإسباني

حقق اتليتيكو مدريد الإسباني الفوز على رايو فايكانوا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح الأرجنتيني أنخيل كوريا من تحقيق الفوز لفريقه بعد تسجيل هدفي اللقاء، والذي افتتح بالاول في الدقيقة الثامنة والعشرين، وجاء بالثاني في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يرفع اتليتيكو مدريد رصيده للنقطة 32، من خلال 19 مباراة، في المركز الرابع، ويليه رايو فايكانو بالمرطز الخامس برصيد 30 نقطة، من أصل 19 مباراة.

خيتافي وريال مدريد

حقق خيتافي الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

وأضاع ريال مدريد أكثر من فرصة للتعادل، ولكن تألق حارس ومدافعي خيتافي بشكل كبير وحافظةا على نظافة مرماهم، وسجل إنيس أونال هدف خيتافي في الدقيقة 9 بعد خطأ قاتل من إدوارد ميندي الذي تباطئ في الكرة وهو أخر لاعب قبل المرمى.

وبتلك النتيجة ظل رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 46 ومازال متصدراً لجدول الترتيب، بينما أرتفع رصيد خيتافي للنقطة رقم 18 في المركز السادس عشر.

نتيجة مباراة ليفربول واتليتيكو مدريد:

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.