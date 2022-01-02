العملاق وحيد حامد (5).. "أفكاره فلسفية وجمله حافظينها صم".. هكذا هو في عيون النقاد

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وضع وحيد حامد جزءًا من روحه داخل كل مصري محب للسينما، حيث لا يمكن أن تفوتك مشاهدة أفلام الكاتب الشهير "وحيد حامد"، ولابد أنك شاهدت ثلاثة أفلام من تأليفه على الأقل، وهو الذي كتب العديد من القصص التي يفوق الثمانين عملًا، وتميز وحيد لكتابته لقصص واقعية ممزوجة بشاعرية تحكي عن معاناة المواطن المصري، وجسد شخصيات من قلب الشارع لأناس عاديين يشبهوننا جميعًا.

دوت الخليجينشر الحلقة الخامسة من سلسلة العملاق وحيد حامد تزامنًا مع حلول ذكرى وفاته الأولى. والتي نرصد خلالها وحيد حامد في عيون النقاد.

قلم وحيد حامد يروى تفاصيل الشارع المصري

كتب حامد عن عامل ومصور الفوتوغرافيا، وعن كشاف عداد الكهرباء وسائق التاكسي، عن الوزير والمدرس، وعن الراقصة والسياسي، فلم يترك شريحة ضمن المجتمع المصري دون الغوص فيها للكشف عن خبايها، ولا ينسى لتحويل تلك الشخصيات إلى قصة جميلة وحوار لا ينسى.

لماذا يجمع الكثيرون على حب وحيد حامد؟ سؤال طرحناه على عدد من النقاد والكتاب المتخصصين في الثقافة، والمخرجين الشباب ومُحبي السينما، ليقولوا ما هي أقرب أفلامه إلى قلوبهم، والجمل الحوارية التي لازالت تتردد داخلهم.

طارق الشناوي وسر كتاب " الفلاح الفصيح"

وتحدث الناقد الفني عن الكاتب وحيد حامد، حين شاهدوه لاول مره، قائلاً:"أول عمل شفته لوحيد حامد كان "أحلام الفتى الطاير"، علم أوي معايا، كان مسلسل حلو فنيًا وكان بداية تدشين عادل امام كنجم جماهيري، واللطيف فيه فكرة البطل القوي أبو دم خفيف، وكان الدور اللي عامله عادل إمام قريب من مشاعرنا، وحوار عبقري كتبه وحيد".

حسام الخولي يتحدث عن قصة فيلم "المنسي" لوحيد حامد

كما تحدث الكاتب المتخصص في الكتابة الثقافية حول فيلم المنسي لوحيد حامد، قائلاً: "أقرب فيلم لقلبي كان "المنسي"، ده أكتر فيلم حبيته يمكن لأن فكرته فلسفية أكتر، كما إن "وحيد" عرف يعملها بشكل تجاري وكان من أنجح الأفلام في السينما وضد السلطة، كمان عشان بيحكي عن شخص مهمش من الجميع حتى من أهله، البطل اسمه المنسي، وهو منسي مجازًا وحرفيًا، كنت متوحد مع البطل لأنه شخص عادي لكنه واعي بنفسه، وعارف إنه مش تابع لأي جماعة".

وتابع في حديثه: "أكتر جملة قريبة ليا كانت من نفس الفيلم، لما بيسأل يسرا مشيتي ليه، قالتله "لما بزهق بمشي"، فرد عليها "أنا زيك بزهق لكن مقدرش أمشي، لو مشيت القطورات تخش في بعض".

أيمن عبد الحميد فيلم " اللعب مع الكبار" شخصية لها أبعاد أخرى

وتحدث أيمن عبد الحميد المخرج السينمائي الكبير عن إنجاز من إنجازات الرؤاية للكاتب الراحل، حيث كان منها فيلم اللعب مع الكبار" قائلاً:"بحب فيلم اللعب مع الكبار، لأن بطل الفيلم شخصية ليها أبعاد كتير، صعلوك وفقير وعواطلي، لكن بيمتلك مبادئ كبيرة وصاحب موقف وواعي وعنده احساس بالمسئولية، ورغم إنه مهمش لكن هو زاهد ومش عايز أي مكاسب".

وأضاف عبد الحميد:"فيه أعمال جميلة كتير بحبها من أفلام وحيد حامد، منهم "البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت"، "فيلم طيور الظلام"، ومن فيلم اللعب مع الكبار "اسأل رجال القانون كيف نجعل من الحلم سند قانوني يقبل أمام المحاكم ولا يخالف نص الدستور"، ومن نفس الفيلم "أنا صحيح بحب الحكومة بس بحب بهلول أكتر".

ونوهه المخرج السينمائي عن تلك الاقوال التى كتبها الكاتب الراحل الكبير،" أنا حافظ الجمل دي صم".

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تكريم وحيد حامد بمهرجان الجونة السينمائي

ومن أجل انجازاته الفنية تم تكريم وحيد في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42، وحصل على جائزة الهرم الذهبي، وعلى عصا اتكأ عليها وحيد ظهر على مسرح دار الأوبرا المصرية، أمام نجوم الفن الذين وقفوا إجلالًا له مُصفقين لدقائق عديدة، ليقول كلمته في النهاية "أنا حبيت أيامي".