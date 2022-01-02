النائب عاطف علم الدين يتحدث لـ دوت الخليج عن مقترحه بتحويل مدارس الثانوى التجارى لـ«ثانوية تمريض».. فيديو

/669906/النائب-عاطف-علم-الدين-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مقترحه-بتحويل-مدارس-الثانوى-التجارى-لـثانوية-تمريض-فيديو

قال النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، أنه تقدم باقتراح برغبة بشأن العمل علي تحويل بعض المدارس الفنية التجارية إلي مدارس للتمريض لسد العجز في تلك المهنة من مهن القطاع الطبي.

دوت الخليج

وأضاف علم الدين، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الفكرة مستوحاة من توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق منظومة التأمين الشامل داخل كافة محافظات الجمهورية، لافتا أن بداية تطبيق هذه المنظومة كان في محافظة بورسعيد ونتيجة ذلك تم تحويل جميع المستشفيات التابعة للمنظومة إلي مستشفيات درجة أولي.

عاطف علم الدين: المشكلة الموجودة في كافة المحافظات هي وجود عجز في مهنة التمريض

وتابع عضو مجلس الشيوخ:المشكلة الموجودة في كافة المحافظات هي وجود عجز في مهنة التمريض، لافتا أنه قدم هذا الاقتراح لمحافظ بورسعيد، وتم موافقة عليه وبناء عليه تم اختيار مدرس ثانوي تجاري وتحويلها إلي مدرسة تمريضية.

وأكد علم الدين، أن تحويل المدرسة لاقي قبول واستحسان كبير من جانب الأهالي وطالبوا بتحويل مدرسة أخري، مضيفا: شركة "كيني" الاستثمارية الإيطالية هي من تولت تجهيزات هذه المدرسة .

وأردف: باعتبار أن التوجه نحو تحويل المدارس الفنية التجارية إلي مدارس تمريض جيد، فمن ثم كان اقتراحي بتعميه داخل كافة محافظات الجمهورية ولا سيما أن منظومة التأمين الصحي ستطبق في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية من المنظومة بدأت في التطبيق في محافظات الإسماعيلية وأسوان ولكن التجهيزات لم تنه بعد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، علي ضرورة الاستعانة بكليات التمريض للاشراف علي هذه المدارس وبالتالي نرتقي بمهنة التمريض فضلا عن سد العجز الموجود.

تحويل بعض المدارس الفنية التجارية إلي مدارس للتمريض

ومن جانبه، أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي ضرورة تعاون مؤسسات القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني مع الحكومة من أجل الارتقاء بمهنة التمريض والقطاع الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والتي ناقشت اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف علم الدين بشأن العمل علي تحويل بعض المدارس الفنية التجارية إلي مدارس للتمريض لسد العجز في تلك المهنة من مهن القطاع الطبي.

وقال دعبس، أن هناك تجربة ناحجة جدا للتعاون بين القطاع الخاص والدولة بانشاء مدرسة فنية للتمريض بمستشفي وادي النيل وذلك من خلال توقيع برتوكول بين جامعة ام تي اي وهي أحد الجامعات الخاصة والمستشفي التابع لأحد مؤسسات الدولة، لافتا أنه تم إنشاء المدرسة بالفعل وهي الآن مدرسة نموذج حيث تم توفير كافة الموارد المالية للتجهيزات وإعداد الكوادر والمعامل وغير ذلك من قبل الجامعة.

وأضاف: في حين وفرت المستشفي المكان وتم اختيار 100 طالب لتلك المدرسة بعد اجتياز كافة انواع الاختبارات و فئات المتقدمين لتلك المدرسة جيدة للغاية.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أنه يتم منح مكافئة للدراسات بتلك المدرسة وتم الاتفاق علي أن يتم تكليف 25 بالمائة من الخرجين من تلك المدرسة بالجامعة.

وحث دعبس، الجهاز التنفيذي بالمحافظات للعمل علي دعوة رجال أعمال والقطاع الخاص للتبرع من أجل العمل علي تجهيز بعض المدارس لتحويلها إلي مدارس للتمريض وتوفير الموارد المالية الزمة لتلك المهمة.

وقال دعبس: لابد من العمل علي توفير الموارد المالية للاعتماد عليها للتغير وتحويل بعض المدارس لمدارس فنية للتمريض، مؤكدا أن اللجنة ستظل تعمل من أجل إيجاد حللول والوصول إلي هدف قومي في هذا الأمر وفقا لرؤية وخطة واضحة بناء علي عدة أمور منها سوق العمل والإعداد المطلوبة بكل محافظة وبناء علي رؤية كل محافظة في هذا الشأن.