/669907/تأجيل-مبارتي-مصر-وفرنسا-لكرة-اليد-قبل-أمم-أفريقيا

اتفق الاتحاد المصري لكرة اليد مع نظيرة الدولي الاتحاد الفرنسي، على تأجيل المباراتين الوديتين بين المنتخبين، واللتين كان مقرر إقامتهما يومي 7 و9 يناير الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا التي عادت لتزيد معدل الإصابات من جديد على مستوى العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان يتواججه المنتخبين في بطولة الكأس الذهبي لكرة اليد، بتواجد أقوى منتخبات العالم، بجوار المنتخبي النرويجي والدنماركي.

ومن المقرر حسب الاتفاق الجديد بين الاتحادين أن تقام المباراتان خلال الأسبوع الدولي في شهر مارس أو أبريل المقبلين، بمشاركة لاعبي المنتخب المحترفين في أوروبا، وسيكون ذلك ضمن برنامج الإعداد الجديد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد تعديل موعدها لتقام من 22 يونيو إلى 2 يوليو من العام الجاري.

يشارك المنتخب المصري في بطولة الكأس الذهبي، بجانب منتخب النرويج، ومنتخب الدنمارك بطل العالم، ومنتخب فرنسا حامل ذهبية الأولمبياد.

واعتذر منتخبا الدنمارك والنرويج عن عدم المشاركة في بطولة الكأس الذهبي الدولية الودية المقرر إقامتها في باريس من 7 إلى 9 يناير بمشاركة مصر وفرنسا منظم البطولة.

واعتذر منتخبا الدنمارك والنرويج خشيا الاصابة بفيروس كورونا بسبب التنقلات، قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية لكرة اليد المقرر إقامتها في المجر بداية من 15 يناير المقبل.

منتخب مصر لكرة اليد

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 6، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

منتخب مصر أمام وصيف العام

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.