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«فانتازيا»...معرض للفنان خالد أمير بدار الأوبرا

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شيماء الباز 0 تبليغ

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يقدم الفنان خالد أمير معرض من أروع أعماله الفنية، بعنوان «فانتازيا»، والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 8 من شهر يناير، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا.

 

دوت الخليجيرصد تفاصيل معرض فانتازيا للفنان خالد أمير

 

ويعرض خلال «فانتازيا» 50 عمل فني من أعمال الرائع خالد أمير، والذي استخدم لها لونين فقط الأبيض والأسود بتدرجاتهم المختلفة.

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تفاصيل الأعمال الفنية المعروضة في فانتازيا

 

ويعبر خالد أمير، من خلال اللوحات عن عالم الأساطير والخيال العلمي فيأخذ المتفرج معه من الواقع محاولا فصله بعيداً عن قسوة ورتابة الحياة حيث يحوم بقلمه الرصاص في عوالم الفانتازيا ليقدم أفكارا ورؤى متنوعة للعيش في عالم حالم وخيالي من جديد.

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الفنان خالد أمير

 الجدير بالذكر أن الفنان خالد أمير شارك في العديد من المعارض الخاصة والجماعية الناجحة فى أهم القاعات الفنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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