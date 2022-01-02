هيام الطباخ تتقدم بـ 4 طلبات إحاطة لوزير النقل أبرزها«قطار للطلبة»

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/669911/هيام-الطباخ-تتقدم-بـ-4-طلبات-إحاطة-لوزير-النقل-أبرزهاقطار-للطلبة
تقدمت الناءبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بـ 4 طلبات إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهه للفريق كامل الوزير وزير النقل، لحل عدد من المشاكل بقطاع النقل بمحافظة كفر الشيخ واهمها " قطار الطلبة ".
دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم هيام الطباخ بـ 4 طلبات إحاطة لوزير النقل
قطار الطلبة
كما تقدمتعضو مجلس النواب، باقتراح قطار طلاب الجامعة السابعة صباحاً لينطلق من مطوبس مروراً بفوه - دسوق - قلين "" مراكز فقط "" انتهاء بكفرالشيخ، و يصل التاسعة إلا ربع مع مسار عودة ما بعد الثانية ظهراً وقت انتهاء المحاضرات.
كما تقدمت باقتراح استحداث رصيف كوبري المدير - المطاحن.
كما تقدمت بطلب لعمل محطة دائمة لأتوبيسات غرب الدلتا في موقف دسوق، وذلك أن المدينة هي نقطة التقاء مركزيه بين ثلاث محافظات.
استكمالاً للنشاط التدريبي الذي بدأته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وللأسبوع السادس على التوالي بدوائر نوابها، حيث تواجدت هذا الأسبوع بدائرة النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ بدائرة المحلة الكبرى، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ٣ أيام بشكل مكثف. تضمن التدريب عدد من المواضيع الهامة، وافتتح التدريب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، بمحاضرتين بعنوان الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية. وفي اليوم الثاني، قدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تدريب بعنوان إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية. واختتم البرنامج في اليوم الثالث، النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، حيث قدم تدريباً عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين. وقد أعلن بشكل مسبق النائب أحمد قناوي، عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين، اعقب هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة. يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي. شارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية، النائب أحمد فتحي وأسامة هشام وإسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم محمد طه الحوشي.
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