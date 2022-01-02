هيام الطباخ تتقدم بـ 4 طلبات إحاطة لوزير النقل أبرزها«قطار للطلبة»

/669911/هيام-الطباخ-تتقدم-بـ-4-طلبات-إحاطة-لوزير-النقل-أبرزهاقطار-للطلبة

تقدمت الناءبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بـ 4 طلبات إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهه للفريق كامل الوزير وزير النقل، لحل عدد من المشاكل بقطاع النقل بمحافظة كفر الشيخ واهمها " قطار الطلبة ".

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم هيام الطباخ بـ 4 طلبات إحاطة لوزير النقل

قطار الطلبة

كما تقدمتعضو مجلس النواب، باقتراح قطار طلاب الجامعة السابعة صباحاً لينطلق من مطوبس مروراً بفوه - دسوق - قلين "" مراكز فقط "" انتهاء بكفرالشيخ، و يصل التاسعة إلا ربع مع مسار عودة ما بعد الثانية ظهراً وقت انتهاء المحاضرات.

كما تقدمت باقتراح استحداث رصيف كوبري المدير - المطاحن.

كما تقدمت بطلب لعمل محطة دائمة لأتوبيسات غرب الدلتا في موقف دسوق، وذلك أن المدينة هي نقطة التقاء مركزيه بين ثلاث محافظات.