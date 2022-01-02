/669912/تعادل-مثير-بين-تشيلسي-وليفربول-في-ظهور-محمد-صلاح-الأخير-فيديو

انتهت مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل الإيجابي 2/2، على ملعب "سامفورد بريدج"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

وبعدها بدقيقتين تعادل بوليستش وسجل الثاني للبلوز في الدقيقة 45، لينتي الشوط الأول بإثارة كبيرة بين الفريقين بالتعادل 2/2. ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، وظل كلا الفريقين يبحثون عن تسجيل هدف الفوز للحاف بمانشستر سيتي.

وكانت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح بتصويبة أكثر من رائعة، ولكن تصدى لها ميندي ببراعة، وبعدها بدقائق حاول ماني أن يسجل من خلال تسديدة مميزة، ولكن تعامل معها أيضاً الحارس السنغالي ببراعة.

وسيطر الريدز على مجريات الشوط الثاني نسبياً وكان الأقرب للتسجيل، حتى بادله البلوز بهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط وكان الأخطر.

الدوري الانجليزي : تشيلسي 0 × 2 ليفربول | هدف محمد صلاح



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/vnwioiOLVP — السبت الممتاز (@cafcl_4) January 2, 2022

الدوري الانجليزي : تشيلسي 1 × 2 ليفربول | هدف كوفاسيتش



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/cGizwcAySg — السبت الممتاز (@cafcl_4) January 2, 2022

الدوري الانجليزي : تشيلسي 2 × 2 ليفربول | هدف بوليسيتش



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/GFX5ZoHw1d — السبت الممتاز (@cafcl_4) January 2, 2022

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفـاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، روديجر.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كانتي، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجــوم: ماونت، بوليسيتش، كاي هافىرتز.

تشكيل ليفربول أمام تشيلس ي:

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، أرنولد.

وسط الملعب: هندرسون، فابيينو، ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي تأجيل مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره ليدز يونايتد بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في فريق ليدز.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.