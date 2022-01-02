«إحداهما لا تنظر للمرآة..والأخرى تشاهد الكرتون»..أسرار مقدمي «راجل و2 ست» لمقاومة كبر السن

/669914/إحداهما-لا-تنظر-للمرآةوالأخرى-تشاهد-الكرتونأسرار-مقدمي-راجل-و2-ست-لمقاومة-كبر-السن

تحدث كل من الفنان سامح حسين، والفنانة هيدي كرم، والإعلامية شيرهان أبو الحسن، عن عادات لازالوا يتخذونها من الصغر، فيما كشفت النجمتين عن طرق يتخذونها لمواجهة السن.

دوت الخليجيرصد اسرار في حياة نجوم مقدمي برنامج «راجل و2 ست» وعادتهم المختلفة

استهل سامح حسين هذه الفقرة، فقال أنه لايزال يحب لعب كرة القدم حتى الآن مع أصدقائه وهي عادة تلازمه منذ صغره ولم يتوقف عنها.

وتابع حسين خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج «راجل و2 ستات»، من تقديم هيدي كرم وشريهان أبو الحسن، على قناة ON، أنه يتمنى لعب "الترمبولين" والسقوط وسط الكور، ساخرًا بقوله: "بقيت تافه"، وذلك تعليقًا منه على موضوع حلقة اليوم من البرنامج بعنوان "أنا مهما كبرت صغير".

هيدي كرم وسر مشاهدتها لأفلام الكرتون

أما هيدي كرم فقالت إنها حتى اليوم تحرص على مشاهدة أفلام الكرتون خاصة "توم وجيري" و"سندريلا"، مشيرةً إلى أن هذا ليس بشكل دائم بل في أوقات معينة.

أضافت: "في أي حتة في الدنيا لازم أروح الملاهي، ومراجيح جنينة الأطفال"، مشيرةً إلى أن هناك مواقف يتعرض لها الإنسان تجعله يشعر أنها لازال طفلًا.

شريهان ابو الحسن ترهب من مشاهدة نفسها في المرآة

من جهتها، قالت شريهان أبو الحسن إنها لا تنظر إلى المرآة لتشعر أنها كبرت بل تشاهد الصور القديمة، مضيفة: "شكلنا اتغير وكبرنا، إحنا مش عواجيز بس شكلنا أتغير وبنخاف شوية من ده لكن الخوف إحساس طبيعي لأن الوقت بيجري والفرص بتعدي وده بيكون مصدر قلق".

برنامج راجل و2 ست

"راجل و2 ستات" برنامج اجتماعي يناقش العديد من الموضوعات التي تخص أفراد الأسرة العربية ويعرض من الأحد إلى الخميس على قناة "ON" الساعة 4.30 مساءً.