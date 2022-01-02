عاجل.. تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح عدا سيوة

جدة - نرمين السيد - قرر خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة، غدا الإثنين، بجميع مدارس المحافظة عدا سيوة.



جدة - نرمين السيد - قرر خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة، غدا الإثنين، بجميع مدارس المحافظة عدا سيوة. يأتى ذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية غدا الإثنين، وتأجيل امتحانات العملى ليوم آخر.

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