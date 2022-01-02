مصدر طبى: نقل المتهم كريم هوارى من محبسه بسيارة إسعاف بسبب كسر بالحوض

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر طبية، عن أنه تم نقل المتهم كريم الهوارى، المحبوس على ذمة قضيتى تعاطى مخدرات، وقتل خطأ، من محبسه إلى مقر محاكمته بمحكمة جنايات الجيزة أمس، بواسطة سيارة إسعاف، وإدخاله لقاعة المحاكمة بنقالة طبية.





وعزا المصدر تلك الإجراءات إلى معاناة المتهم كريم الهوارى من كسور متفرقة بالجسم، من بينها كسر مستقر بعظام الحوض، مما يعيق المذكور من الجلوس فى وضع قائم، واحتياجه لعدم التحميل على الناحية اليمنى، وعدم الجلوس فى وضع قائم لاستقرار التئام الكسور. وأضاف أنه قام بعمل جبيرة خلفية أسفل الكوع الأيسر للمتهم المذكور، لافتا إلى أنه تم إعادته إلى محبسه، عقب انتهاء المحاكمة.

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