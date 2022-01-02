وزير النقل: تخفيض سرعة القطارات نتيجة سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - قام وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، بجولة داخل محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة الوجهين القبلى والبحرى بالمحطة، والتقى بعدد من الركاب، ودار حوار تأخيرات القطارات التى نتجت عن سوء الأحوال الجوية.





وأوضح الوزير أنها نتجت بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، وأن هيئة السكك الحديدية نظراً لهذه الظروف قامت بتخفيض سرعات القطارات حفاظًا على أمان وسلامة المواطنين، مؤكداً أنه أصدر تعليماته لكافة قيادات السكك الحديدية بالانتشار فى كافة الخطوط وإتخاذ كافة الإجراءات التى تساهم فى تسهيل تنقل المواطنين وقيام عمال شركة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بزيادة الانتشار فى القطارات لتلبية احتياجات المواطنين من المأكولات والمشروبات.

كما شهد وزير النقل بدء التشغيل التجريبى لبوابات الدخول والخروج الخاصة بالتذاكر حيث تم التشغيل التجريبى فى محطة القاهرة ومحطة الجيزة، على أن يتم التشغيل التجريبى لمحطات "مصر وسيدى جابر" بالإسكندرية و"دمنهور" تباعاً كمرحلة أولى على أن يستتبعها المحطات الرئيسية الأخرى، وفقاً للخطة الموضوعة.

وأكد الوزير أنها إحدى الخطوات المهمة لحوكمة دخول الركاب إلى المحطة وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظًا على الموارد المالية للهيئة والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب مع زيادة أكشاك التذاكر فى المحطات التى تتسم بكثافة ركاب عالية، وكذلك الاستغلال الأمثل لكافة أصول السكك الحديدية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتسابق كل العاملين بالسكة الحديد لخدمة الراكب، وأن يكون التعامل مع الركاب فى كافة المواقف وفقا للقانون.

عقب ذلك عقد المهندس كامل الوزير، اجتماعين متتاليين الأول مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، حيث أكد الوزير استمرار التنسيق بين الجانبين فى الحفاظ على مهمات السكة الحديد من السرقات، مع تثمين تغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، وكذلك التأكيد على التصدى لظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير كافة احتياجات الراكب من خلال الأكشاك الموجودة بأرصفة المحطات ومن خلال بوفيهات القطارات المختلفة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على التصدى لظاهرة قذف القطارات بالحجارة، واقتحام بعض السيارات للمزلقانات وهى مغلقة، وكذلك السلوكيات السلبية الأخرى مثل التدخين وعدم ارتداء الكمامة فى المحطات والقطارات، وذلك حفاظا على سلامة الركاب، وكذلك استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات فى تأمين ورش السكة الحديد، والغلق الفورى لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية للسكك الحديدية، وإقامة أسوار على جانبى السكة، فى كل الأماكن التى بها تجمعات سكنية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفى الاجتماع الثانى الذى عقده وزير النقل مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعة للهيئة، أكد الوزير على استمرار بذل كافة الجهود على مدار الساعة لخدمة الركاب مع تقديم كافة التسهيلات للركاب والطلبة لعمل الاشتراكات، وكذلك استمرار تطبيق تخفيضات التذاكر الخاصة بكبار السن وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم فى تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة، وكذلك المحافظة على نظافة القطارات والمحطات، وسرعة نهو مشروعات الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط، والقيام بأعمال كافة أنواع الصيانة لكافة الجرارت والعربات بشكل دورى ومستمر، للحفاظ على أسطول الوحدات المتحركة، وسرعة الانتهاء من تطوير كافة المحطات المدرجة بمبادرة "حياة كريمة"، وسرعة نهو كافة الإجراءات الخاصة بمشروعات الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة.