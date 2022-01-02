السفير المصرى يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع وزير الصحة الصربى

جدة - نرمين السيد - التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا عمرو الجويلى بوزير الصحة الصربى "زلاتيبور لونشار"، وذلك لبحث التعاون فى مجال الصحة بين الجهات الحكومية إلى جانب الشركات المتخصصة فى البلدين.





وعرض السفير الجويلى لجهود مصر فى تحويل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" إلى مركز عالمى لتصنيع اللقاحات، من خلال عقد شراكات مع الشركات الدولية لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى السوق المصرى والتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية، مبرزاً إمكانية تبادل الخبرات بين مصر وصربيا فى هذا الصدد حيث بدأت صربيا إنتاج عدد من اللقاحات ومنح جرعات إلى عدد من الدول الإفريقية.

وأوضح السفير المصرى أن اللقاء تناول جهود مصر لتصبح مركزاً للتجارة والخدمات فى مجال الرعاية الصحية خاصة فى إفريقيا، من خلال تنظيم الهيئة المصرية للشراء الموحد لمنتدى ومعرض الصحة الإفريقى African Health ExCon فى يونيو 2022 تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث أعرب وزير الصحة الصربى عن اهتمامه بالمشاركة فى المنتدى مع الشركات الصربية فى المجال الطبى.