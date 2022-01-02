إعادة فتح طريقى الزعفرانة والشيخ فضل بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وأشار البيان، إلى قيام هيئة الطرق والكبارى بالدفع بفرق الطوارئ وجميع المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار على جميع الطرق لمواجهة أى تضرر لها من جراء سقوط الأمطار والسيول.
يأتى ذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
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