السفير السعودى ورئيس مجلس الشيوخ يستعرضان العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمى والشعبى، بما فيها الزيارات المتبادلة القائمة بين البرلمان المصرى ومجلس الشورى السعودى، على مستوى رئاسة البرلمان والمجلس وأعضائهما.

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