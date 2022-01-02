الأرصاد لـ مساء dmc: استقرار فى الأحوال الجوية بداية من الغد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن فرص سقوط الأمطار غدا على الوجه البحرى والقاهرة ستكون خفيفة وعلى فترات متقطعة ولن تكون مؤثرة.
وحذر من الشبورة المائية على الطرق من الفجر وحتى الصباح، وستنخفض الرؤية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.
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