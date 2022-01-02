جامعة سوهاج تقرر تأجيل الإمتحانات التى تتوافق مع يومى 6 و8 يناير

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج قراراً بتأجيل إمتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الكليات التى تتوافق إمتحاناتها مع يومى الخميس والسبت القادمين 6 و8 يناير وذلك مراعاة للأخوة الأقباط من الطلاب والطالبات والهيئة التدريسية والعاملين بالجامعة فى عيدهم.





وقال رئيس جامعة سوهاج - فى تصريحات مساء اليوم -إنه تابع جاهزية مقار الإمتحانات لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022/2021 داخل عدد من الكليات بمقر الجامعة الجديد، موضحا أنه تم مراعاة التباعد المكانى وتوفير التهوية الجيدة فى تجهيز مقار اللجان الإمتحانية كنوع من تطبيق الإجراءات الإحترازية لفيروس "كورونا" حفاظاً على سلامة الممتحنين وتوفير لجان عزل ملحقة بكل كلية تحسباً لأى ظروف طارئة.

وأضاف أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعة ستستمر حتى 3 من فبراير القادم وذلك طبقاً للجداول الرسمية الخاصة بكل كلية.