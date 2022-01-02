وزير التعليم يكشف حقيقة تسمم طلاب بالوجبات المدرسية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يكتب ويثار على السوشيال ميديا عن تسمم طلاب بالوجبات المدرسية غير صحيح.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"، أن السوشيال ميديا مرجع، وإنما هي وسيلة للمشاكل، لافتًات إلى أن المسئولين طوال الوقت ينفوا المعلومات المغلوطة.

ولفت شوقي، إلى أن المسئول عن الوجبات الغذائية المدرسية، هي وزارة الصحة، في حالة حدوث أي شيء، يتم مخاطبة وزارة الصحة، والوزارة لديها معامل، وهناك جهة الأمن الوطن، والرقابة الإدارية، جميعهم مسئولين عن التحري عن الوجبات الغذائية، ولم يخرج أي تقرير بحالات تسمم إلا حالتين فقط من بين 12 مليون طالب، أما باقي الحالات ادعاء تسمم.

وأردف: "حالتين بين 12 مليون مش حاجة، وكل المحافظات، تقاريرها سلبية، راحوا المستشفى وخرجوا بعد ساعة".

ولفت إلى أن الوزارة غيرت التغذية المدرسية تغييرًا عميقًا، وأصبحت وزارة التعليم متلقي الخدمة، لأنها لا تمتلك الخبرات لتعرف القيمة الغذائية للأكل، لذا الجهة المنوط بها وزارة الصحة، قررت الوجبات المناسبة للطفل الذي يعاني من أنيميا، ومن يعاني تقزم.

وأكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضاعف الموازنة المخصصة للتغذية لـ8 مليارات جنيه بدلا من 2 مليار جنيه، وتم إسناد المهمة لشركة سينوفودز وهي جهة منضبطة ضخمة هائلة تعمل لحساب المدارس.