الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد أن البلاد ستشهد استقرار في الأحوال الجوية الأيام المقبلة، مع عودة للشبورة المائية الخفيفة التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطريق المؤدي للسواحل الشمالية والوجه البحري، متوقعا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، خلال فترات متقطعة.

وحول الأوضاع في شرم الشيخ والغردقة قال: «شهدتا حالة من عدم الاستقرار، وتم التنسيق مع محافظ البحر الأحمر ، وتوقعنا سقوط أمطار لحد السيول وسقوط حبات برد، والساعات المقبلة لن تشهد سقوط أمطار تعيق حركة السير في شرم الشيخ أو الغردقة».

وأوضح أن شمال الصعيد شهد استقرار في الأحوال الجوية ابتداء من مساء أمس، مشيرا إلى أن نهاية الأسبوع وفترة الأعياد ستشهد استقرار لسطوع الشمس مع الشبورة المائية.

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