أسامة ربيع: لولا قناة السويس الجديدة لما وصلنا لأعلى إيرادات فى التاريخ

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن قتاة السويس الجديدة ساهمت في نجاح الخطة التسويقية، مشيرا إلى أن البعض شكك في فائدة قناة السويس الجديدة، معلقا: "لولا القناة الجديدة لما وصلنا لأعلى عدد عبور سفن في هذا العام وأعلى إيرادات في تاريخها".
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن: إن هناك سفنا جديدة أصبحت تستخدم قناة السويس ولم تكن تستخدمها سابقا، وهناك طرق كثيرة ولكنها لا تستطيع أن تنافس قناة السويس، مثلا القطب الشمالى مر منه السنة الماضية 50 سفينة ولا يستطيع أي ممر مائى أن يمر من خلاله 20 ألف سفينة، مشيرا إلى أن معدل نمو التجارة في قناة السويس يتعدى العالم كله".
وتابع: نحن نراقب كل الطرق والممرات، ونستطيع أن نقول وبقلب جامد :"إن قناة السويس خارج المنافسة ".
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