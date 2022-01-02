/669916/الشعب-الجمهوري-تطوير-الطرق-والمشروعات-بالصعيد-يحقق-أهداف-التنمية-الشاملة

أكد جمال توفيق الشريف، الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري امانة محافطة الجيزة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لمحافظة أسوان حملت الكثير من الإيجابيات والخير لأهل أسوان ولجميع محافظات الصعيد.

زيارة السيسي لاسوان

وأضاف الشريف، خلال بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي افتتح خلال هذه الزيارة العدد من المشروعات التي تعد نقلة نوعية لصعيد وأنها تعد رسالة قوية إلى أهالي الصعيد بأنهم في بؤرة اهتمام الدولة ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في خطط تنمية الوجه القبلي بشكل عام في مختلف القطاعات وخصوصا التنموية والخدمية.

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وأوضح الشريف، أن تطوير الطرق والمشروعات بالصعيد يحقق أهداف التنمية الشاملة بما يضمن مصلحة الأجيال القادمة والحفاظ على مكتسبات الدولة الاقتصادية والسياسية والتنموية، لافتا إلي أن ما شهده الصعيد في عهد الرئيس السيسي لم يحدث من قبل ومازال أهل الصعيد ينتظرون المزيد.

وأشار، إلي أن ما قامت به الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي خلال السنوات الـ 7 الأخيرة من مشروعات قومية عملاقة غيرت منظور العالم للصعيد، وشعر بذلك أهل الصعيد أنفسهم حيث كانت بمثابة انطلاقة جديدة للعملية التنموية بشكل غير مسبوق.

وتابع جمال توفيق الشريف، الأمين المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري امانة محافطة الجيزة، أن خلال الـ 7 سنوات الماضية تم استثمار ما يقرب من 400 مليار جنيه لتنفيذ 2500 مشروع بالصعيد بمختلف مشروعات التنمية من بنية أساسية وطرق وكباري وإنشاء مدن جديدة ومجتمعات عمرانية جديدة، ومشروعات زراعية، وهو ما يجعلنا نطمئن لما هو قادم.

وأكد علي الاهمية الكبيرة للمجمعات الصناعية التى افتتحها الرئيس السيسي في محافظات الصعيد والتي سوف توفر الآلاف من فرص العمالة لأبناء الصعيد، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسي لحرصه على إعادة أحياء مشروع توشكى القومي الزراعي والذي سيكون واحداً مأهم وأنجح المشروعات القومية الزراعية.