/669919/محمد-المنشاوي-مشروعات-الرئيس-السيسي-بالصعيد-نقطة-انطلاق-نحو-الجمهورية-الجديدة

أكد محمد مرسي المنشاوي، مساعد أمين العضوية بأمانة محافظة الحيزة حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

الجمهورية الجديدة

وأشار المنشاوي، خلال تصريحات صحفية، إلي أن تواجد الرئيس السيسي في الصعيد وافتتاح مشروعات قومية هناك يؤكد أن الدولة المصرية لم تصبح دولة العاصمة فقط وهناك اهتمام كبير في الجمهورية الجديدة بتطوير وتنمية كافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد.

دوت الخليج

وأوضح المنشاوي، أن الفترة الماضية شهدت العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمحافظات الصعيد، والتي تأتي في إطار السياسة الطموحة التى تتبناها القيادة السياسية برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

وأشار إلي أن ما نراه من مشروعات قومية عملاقة بمختلف القطاعات بصعيد مصر إنجاز كبير يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي لها مردود إيجابى قوى على المواطنين، وبما يحقق نهضة تنموية وخدمية لأهل الصعيد.