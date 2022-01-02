فاتن موسى تشعل النيران على مصطفى فهمي: «شوه سمعتي..وقلل من شأني»

/669920/فاتن-موسى-تشعل-النيران-على-مصطفى-فهمي-شوه-سمعتيوقلل-من-شأني

في أول ظهور إعلامي للإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان المصري مصطفى فهمي تحدثت عن أزمة طلاقها ومحاولة الفنان المصري التقليل من شأنها ومخالفة وعده لها بالإنجاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل خلال فاتن موسى مع مصطفى فهمي في أول ظهور إعلامي لها

وقالت فاتن موسى خلال لقائها ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية mbc مصر: كانت هناك مشاكل في آخر سنة ونصف من الزواج تتعلق بضرورة تنفيذه وعوده التي أعطاها لي، وأول وعوده لي كانت الأمان، أنا في هذه الزيجة الأولى لي كان أهم وعد لي هو الأمومة، وهذه هي سنة الحياة، اتفقنا على ذلك وأخلف وعده كما أخلف وعودا أخرى، وهو عرفني كامرأة عاملة ومذيعة وصحفية عندي برامج، ولما تغير كلامك تقلل من مصداقيتك».

فاتن موسى: مصطفى فهمي قلل من شأني

وأضافت: «مصطفى فهمي قال إنه تعرف عليّ وأنا مراسلة وهذا غير صحيح، فأنا إعلامية ومذيعة، وهو فقط يحاول التقليل من شأني، رغم أن القرأن الكريم قال: امسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف».

فاتن موسى: مصطفى فهمي شوه سمعتي وطلقني غياني

وتحدثت فاتن موسى عن طلاقها من مصطفى فهمي، فقالت: طلقني غيابي وشوه سمعتي وقلل من شأني، رغم أنه عندما سافرت إلى لبنان لحضور فرح شقيقتي كانت علاقتنا على ما يرام وكنا في علاقة زوجية كاملة، وكان من المفترض أن يسافر معي إلى لبنان، لكنه في نفس يوم السفر خاف وتراجع بسبب ظروف الأحداث هناك.

وأوضحت: كان مصطفى فهمي منتظر استئناف تصوير فيلم السرب وخاف من ألا يستطيع العودة إلى مصر في الوقت المناسب، وأنا من تابعت إجراءات إلغاء سفره بنفسي.

محاولات مصطفى فهمي في التراضي مع فاتن موسى

هذا وتحدث مصطفى فهمي خلال برنامج الحكاية هو الآخر عن تفاصيل أزمته مع فاتن موسى، موضحا محاولته المستمرة في انفصالهما بالمعروف، فقال: “أنا حاولت بالتراضي لمدة سنة ونص ولكن محصلش، كلمت أخوها وعرفته إن الحياة بينا أصبحت مستحيلة وهو أخلى مسؤوليته، بعدها كلمت والدها وقولتله زي ما دخلت بالمعروف نخرج بالمعروف ورد قال إن دي مش مشكلتي وانتوا كبار انتو اللي قررتوا فاتصرفوا مع بعض”.

وأضاف: “أما خدت قرار الطلاق كان قصدي تبقى وسط أهلها، ونزلنا بيان ان جميع مستحقتها موجودة وأول متنزل مصر تبلغنا”.