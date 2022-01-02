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أعلنت جامعة الأزهر، بدء تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية بالمدينة الجامعية بالقاهرة، يوم الثلاثاء المقبل.

وينشر "دوت الخليج" خريطة تسكين طلاب وطالبات الفرقة الأولى، بالمدينة الجامعية بالقاهرة، وهي كما يلي:

دوت الخليج

كانت جامعة الأزهر، أعلنت المرحلة الأولى من تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة، الأسبوع قبل الماضي.

وأصدرت جامعة الأزهر، تحذيرات لطلاب كليات القاهرة والأقاليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ في الـ 15 من يناير الجاري.

ننشر خريطة تسكين طلاب وطالبات الفرقة الأولى بالمدينة الجامعية الأزهرية بالقاهرة

وعممت جامعة الأزهر، منشورا على جميع كليات القاهرة والأقاليم، تضمن الأشياء المحظور اصطحابها داخل اللجان، داعية الطلاب إلى الالتزام بالتعليمات، لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

وشددت على أن اصطحاب هذه الأشياء إلى لجان الامتحانات، يعد دليلا على قيام الطالب بالغش في الامتحانات، ما يؤدي إلى إلغاء المادة.

الأشياء المحظورة في لجان امتحانات جامعة الأزهر

وينشر "دوت الخليج"، الأشياء المحظورة في لجان امتحانات جامعة الأزهر، وهي كما يلي:

1 - اصطحاب التليفون المحمول.

2 ـ سماعات البلوتوث.

3 ـ السماعات الذكية.

4 ـ الهاتف المحمول بعد تنزيل الأبلكيشن "بديل الكتاب الجامعي".

5 ـ الهاتف المحمول يعد من الكتب والأوراق الدراسية بعد تحميل الأبلكيشن.

6 ـ الكليات غير مسئولة عن فقدان مسلتزمات الطلاب.

كانت جامعة الأزهر، أعلنت فتح باب الاشتراك في فريق الكورال وتمثيل في مهرجان إبداع ١٠، لطلاب وطالبات فرع القاهرة.

ودعت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات الراغبين في الاشتراك بفريق الكورال، الحضور صباح الاتنين المقبل أمام الإدارة العامة لرعاية الشباب بمبنى إدارة الجامعة بمدينة نصر.

وأشارت إلى أنه الطالب او الطالبة مقطوعتين، الأولى اختياري ( يفضل أن تكون من الأعمال الحديثة )، والثانية من أعمال المطربين:"ام كلثوم - وردة - محمد عبد الوهاب - عبد الحليم حافظ".

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمبني الادارات بفرع بنين بالدور السابع، بمدينة نصر.