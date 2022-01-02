فاتن موسى عن مصطفى فهمي: «كان بيتحكم فيا..ويقولي إنتي كلك ملكي»

/669924/فاتن-موسى-عن-مصطفى-فهمي-كان-بيتحكم-فياويقولي-إنتي-كلك-ملكي

تحدثت الإعلامية فاتن موسى لأول مرة عن السبب الرئيسي لإشعال أزمتها مع الفنان مصطفى فهمي، وهو الغيرة وحب تملكه لها، مشيرا إلى أنه كان يتهمها بشكل متواصل ويعنفها بسبب غيرتها الزائدة عليه.

دوت الخليج يرصد سبب انفصال فاتن موسى عن مصطفى فهمي

وقالت فاتن موسى، خلال حوارها مع برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر، ردا على سؤال من مقدمة البرنامج حول غضب مصطفى فهمي من طبيب الأسنان الخاص بها، ورفضه السفر معها إلى لبنان بسبب هذه المشكلة: «لا تستحق هذه القصة أن نتعرض لها فهي بسيطة وتافهة، وتدخل تحت نطاق الغيرة، ولا نصفها بـ خناقة بل غيرة».

وتابعت: «هذه أمور طبيعية.. ومصطفى كان يتهمني بالغيرة عليه! وأنا لا أنكر ذلك، ويشهد الله أنها كانت غيرة طبيعية، أنا كنت بصور معجباته طول الوقت بينما كانت غيرته عليها غيرة تملك، كان يقول لي أنتي كلك ملكي.. ويقولي ما تروحيش ومتشتغليش ومتضحكيش».

محاولات مصطفى فهمي في التراضي مع فاتن موسى

هذا وتحدث مصطفى فهمي خلال برنامج الحكاية هو الآخر عن تفاصيل أزمته مع فاتن موسى، موضحا محاولته المستمرة في انفصالهما بالمعروف، فقال: “أنا حاولت بالتراضي لمدة سنة ونص ولكن محصلش، كلمت أخوها وعرفته إن الحياة بينا أصبحت مستحيلة وهو أخلى مسؤوليته، بعدها كلمت والدها وقولتله زي ما دخلت بالمعروف نخرج بالمعروف ورد قال إن دي مش مشكلتي وانتوا كبار انتو اللي قررتوا فاتصرفوا مع بعض”.

وأضاف: “أما خدت قرار الطلاق كان قصدي تبقى وسط أهلها، ونزلنا بيان ان جميع مستحقتها موجودة وأول متنزل مصر تبلغنا”.

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

أتى ذلك بعدما كشفت المحامية سناء لحظي ، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.