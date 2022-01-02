«السخرة فى مجلس الشيوخ»..ماذا حدث تحت قبة الغرفة الثانية اليوم من أجل مصلحة عمال مصر؟

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تحقيقات
669925
/669925/السخرة-فى-مجلس-الشيوخماذا-حدث-تحت-قبة-الغرفة-الثانية-اليوم-من-أجل-مصلحة-عمال-مصر
09:47 م - الأحد 2 يناير 2022
- مجلس الشيوخ بدأ مناقشة قانون العمل، الأحد، وسط تهنئة من رئيس المجلس بمناسبة العام الميلادى الجديد، حيث أشاد الأعضاء بمشروع القانون من حيث المبدأ من منطلق أنه يحقق التوازن مابين العامل وصاحب العمل،كما أنه يقضى على الاستمارة 6وفيما يتعلق بالفصل التعسفى، فى الوقت الذى وجه البعض ملاحظات بشأن ضرورة ضم العمالة المنزلية للقانون، وأيضا ضرورة وضع قيود على الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وتقييدها في تخصصات معينة ومحددة، وضرورة ربط القانون بقانون التأمين الصحي الشامل بحيث يكون هناك تأمين صحي.
دوت الخليج
- المجلس وافق على المواد الخاصة بالإصدار وعدد من التعريفات وخاصة مصطلح السخرة، والذى أثار حالة من الجدل أثناء الجلسة العامة، ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
- وقال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: مواجهة السخرة أمر هام، خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات وتابع: لابد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية لإنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس.
- وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ: كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة من جهته قال قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ: هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات.
- من جانبه أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: التعريف يعبر عن مدلول محدد وتضطبه الاتفاقيات التي حددت المفهوم تماما، مشيرا إلى أن السخرة ليس مصطلح مطلق وإنما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح.
- ووافق مجلس الشيوخ، على تعريف السخرة الواردة في قانون الحكومة على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
«السخرة فى مجلس الشيوخ»..ماذا حدث تحت قبة الغرفة الثانية اليوم من أجل مصلحة عمال مصر؟
- نصيب العامل من الأرباح
- آثار تعريف نصيب العامل فى الأرباح جدلا خلال المناقشات أيضا وتقدم النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح بضرورة تعديل نص البند، وهو ما يقرر له من صافى الأرباح المحققة بدلا من تعريف.. نصيب العامل فى الأرباح: ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
- وأضاف عبد العزيز، أن ما يصرف ليس ما يقرر وبالتالى لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافى الأرباح والإنتاج وحتى لا تتعارض مع نص المادة 41 من القانون . ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن المعنى وافٍ ورد النائب عصام هلال بأن النص الوارد من اللجنة يحقق الهدف من القانون ولا داعى لتغييره حتى لا يخل بالمعنى وعقب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بأن التعريف الوارد فى صافى الأرباح الوارد فى المادة الأولى من التعريفات، مختلف عما ورد فى المادة 41 من نفس القانون ولا حاجة للتغيير وتم التصويت على بقاء التعريف كما وردت من اللجنة .
اللجان النوعية
لجنة الإعلام
- الاجتماع شهد مناقشة استراتيجية الإعلام 2030 بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث أكد على ضرورة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية، الذى صدر فى عام 2017، داعيا إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص التى ينص القانون على تشكيلها، ردا على ما أثارته إحدى النائبات عن فوضى الإعلانات عن الأدوية فى القنوات الفضائية، والإعلان عن أدوية جنسية، وما وصفته بـ"تسول بعض القنوات".
- وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "الأدوية مشكلة مهمة جداً ومازالت حتي الآن رقم غامض، ورغم صدور القانون فى 2017، وينص على تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة تعطي تصاريح الإعلانات، هذه اللجنة لم تشكل حتي الآن". وتابع جبر: "إعلان طبي معين مقدرش أقول صالح أم لا، لكن اللجنة تحدد وأنا أمارس دور رقابي، وأتمني تشكيل اللجنة بسرعة، ويكفي أن يكون دورها إقرار صلاحية المنتج وليس محتوي الإعلان، وكنا قد جلسنا مع النقابات الطبية، والتى طالبت بأن يكون الطبيب الذي يظهر في الإعلام يكون مختصا"، متابعا:" بالنسبة لموضوع التسول فتحنا تحقيق في هذا الموضوع، وحولنا البعض إلى التحقيق، لارتكاب مخالفات مثل وضع صورة طفل، رغم أنه ممنوع وضع صورة طفل، وممنوع انتهاك الخصوصية، ووضعنا ضوابط تنظم ذلك".
يحيى الفخرانى والإعلام
- من جانبه، تساءل النائب الدكتور يحيي الفخراني، قائلا: "بعض الصحفيين يأخدوا المنشتات من السوشيال ميديا ولا يكلف نفسه عناء البحث والتأكد من المعلومة، وبالتالى ينشر أخبار خطأ" وأكد الفخرانى، على ضرورة أن تكون هناك قناة مصرية موجهة للخارج بقوة، قائلا: "نفسى من زمان في وجود قناة مصرية توجه للخارج ويكون فيها كل العناصر القوية جدا ومصروف عليها جامد، وتكون موجهة بالأساس للخارج".
- وعقب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "الصراع بين السوشيال ميديا والإعلام التقليدي موجود، والسوشيال ميديا تقتحم العالم كله، وإعلام السوشيال ميديا يمتاز بالسرعة والانتشار مع عدم توثيق المعلومة وتدقيقها"، لافتا إلى أهمية وقوة صحافة الفيديو، وشدد على ضرورة أن يواكب الإعلام التقليدى التطورات التكنولوجية وان يطور أدواته، مستطردا: "نحن أمام ثورة تكنولوجية مخيفة وأشياء كثيرة ستختفي وأخري تظهر".
«السخرة فى مجلس الشيوخ»..ماذا حدث تحت قبة الغرفة الثانية اليوم من أجل مصلحة عمال مصر؟
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وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بالنسبة لموضوع إنشاء قناة مصرية دولية تكون ذراع مصر في الخارج، فإن الموضوع مطروح ومحل دراسة. وتحدث النائب محمد شبانة، قائلا: "نرحب برئيس المجلس الأعلى للإعلام الزميل كرم جبر، والإعلام قام بدور قوي فترة ما بعد 2011، وحتي في فترة الإخوان قام بدور مهم في تنوير الناس، ومحتاجين يرجع تاني بنفس الحماس مع الفارق أن الفترة الحالية تشهد إصلاح وتنمية وتطوير وإنجازات حقيقية على الأرض، والمهم الوصول للمواطن".
- وتابع شبانة: "داخلين علي مؤتمر تغير المناخ، هل الإعلام مدرك قيمة وجود قمة مؤتمر المناخ في مصر، لازم الإعلام المصري يكون علي نفس القوة والقدرة، ومحتاجين طفرة توازي الطفرة الموجودة في كل المجالات". وعقب كرم جبر: "الإعلام يخدم علي التنمية، والفترة الأخيرة التليفزيون ظل موجود في الصعيد أسبوع بدون غلطة واحدة وكذلك الصحافة، والاعلام له دور مهم في ذلك، وتواجدت مئات الكاميرات والصحفيين في الصعيد، والحقيقة الإعلام يقوم بدوره في التوعية بما يتم تحقيقه من تنمية إنجازات وتنمية، وبالنسبة لقمة المناخ والتجهيز بعد مؤتمر الشباب وهناك استعدادات وتجهيز قوى".
لجنة الصحة
- استكملت اللجنة مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به فى قضية الزيادة السكانية، مشيرا رغم أهمية الناحية الدينية إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
- وتابع: "ثانى أكبر تحدى يوجه الدولة المصرية الزيادة السكانية بعد مكافحة الإرهاب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج 2000 مدرسة كل عام بسبب الزيادة السكانية، ونحتاج إلى جامعة والى مستشفيات" موضحا أن قضية الزيادة السكانية تلتهم التنمية" وأشار إلى أن إزالة العشوائيات تساعد على مواجهة الزيادة السكانية " موضحا أنه زار حى الأسمرات ووجدت أن ثقافة الأطفال والأسر تغيرت وأصبحوا يحصلون على مراكز متقدمة فى البطولات.
- وأوضح: "أنا ابن قرية واعرف جيدا كيف يفكر الناس فى الريف" مشيرا إلى أن هناك تخوفات فى القرى من النواحى الدينية والصحية وتابع: "هناك سيدات تخشى من أخذ الحبوب خوفا من إصابتها بالسرطان" موضحا أن الثقافة السائدة تواجه ما يقوم الأئمة قال جمعة، إن القضية السكانية لها أبعاد متعددة ثقافية وصحية، ودينية، وفى بؤرة الاهتمام، وهى تانى أكبر تحدى أمام الدولة المصرية بعد الإرهاب، وأى تنمية تأكلها الزيادة السكانية، ولها أبعاد كثيرة، داعيا لجنة الصحة بالشيوخ الاشتراك فى هذا الأمر.
- وأضاف وزير الأوقاف، أن القضية فى غاية الخطورة، حيث نحتاج لتكاليف كبيرة سواء فى التعليم أو الصحة، مؤكدا أن التثقيف الطبى غير موجود مما أدى إلى تخوف المواطنين من وسائل تنظيم الأسرة وأضاف أن التخوفات كبيرة لدى المواطنين، ولابد من وجود قوافل طبية، والمرشدات طبية، لافتا إلى أن الواعظات فقط لن يتمكنوا من إقناع المواطنات، ولكننا نحتاج لحمله طبية ودينية معا، للرد على تخوف الناس، مؤكدا أن الخوف فى الريف كبير جدا، ولابد أن يكون هناك واعظة وطبيبة كما أرجع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التفسخ الأسرى إلى الزيادة السكانية.
- أوضح جمعة، أنه عندما يتم زيادة الأبناء لا تستطيع الزوجة أو الأب القيام بأدوارهم، مضيفا: "لما يكون هناك أبناء كثيرة تنشغل الزوجة عن زوجها والعكس مما يترتب على ذلك تفسخ أسري" وأكد الدكتور وزير الأوقاف، أن القضية السكانية لها ابعاد متعددة ثقافية وصحية ودينية، ولأن القضية فى بؤرة الاهتمام، وهى ثانى أكبر تحدى أمام الدوله المصرية بعد الإرهاب، وأى تنمية تأكلها الزيادة السكانية، ولها أبعاد كثيرة وأضاف وزير الأوقاف، أن القضية فى غاية الخطورة، حيث نحتاج لتكاليف كبيرة سواء فى التعليم أو الصحة، مؤكدا أن التثقيف الطبى غير موجود مما أدى إلى تخوف المواطنين من وسائل تنظيم الأسرة.
- وتطرق وزير الأوقاف فى حديثه عن برامج الفتاوى، قائلا أن :"من أهم المشكلات التى أصابتنا برامج الفتوى على الهواء، مؤكدا أن هناك غير مؤهلين يظهرون عبر الشاشات يطلقون الفتاوى على الهواء مباشرة وهؤلاء ليسوا على دراية لا بعلوم دينية أو علوم الدنيا وقال "جمعة" أثناء اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة الزيادة السكانية :"عمرك شوفت واحد من هؤلاء الذين يفتون على الهواء لمدة 4 ساعات متواصلة أيام الجماعة إياها - اشارة إلى الإخوان الإرهابية- قال الله أعلم على أى سؤال يتم توجيه لهم بل يجاوبون على كل الأسئلة رغم أنهم ليس لديهم دراية بالعلوم الشرعية ودعا وزير الأوقاف إلى الأخذ ومتابعة الفتاوى المؤسسية التى تصدر من المؤسسات الدينية، قائلا " علينا الخروج من الفتوى الفردية ونأخذ بالفتاوى الدينية المؤسسية التى تصدر عن دار الإفتاء أو الأزهر الشريف" مضيفا:" المؤسسات الدينية تهتم بالمصلحة العامة".
«السخرة فى مجلس الشيوخ»..ماذا حدث تحت قبة الغرفة الثانية اليوم من أجل مصلحة عمال مصر؟
لجنة التعليم
- ناقشت اللجنة مقترح النائب عاطف علم الدين بشأن تحويل مدارس الثانوية التجارية إلى تمريضية مؤكدا أن الفكرة مستوحاة من توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق منظومة التأمين الشامل داخل كافة محافظات الجمهورية، لافتا أن بداية تطبيق هذه المنظومة كان في محافظة بورسعيد ونتيجة ذلك تم تحويل جميع المستشفيات التابعة للمنظومة إلي مستشفيات درجة أولي. وتابع عضو مجلس الشيوخ:المشكلة الموجودة في كافة المحافظات هي وجود عجز في مهنة التمريض، لافتا أنه قدم هذا الاقتراح لمحافظ بورسعيد، وتم موافقة عليه وبناء عليه تم اختيار مدرس ثانوي تجاري وتحويلها إلي مدرسة تمريضية.
- وأكد علم الدين، أن تحويل المدرسة لاقي قبول واستحسان كبير من جانب الأهالي وطالبوا بتحويل مدرسة أخري، مضيفا: شركة "كيني" الاستثمارية الإيطالية هي من تولت تجهيزات هذه المدرسة وأردف: باعتبار أن التوجه نحو تحويل المدارس الفنية التجارية إلي مدارس تمريض جيد، فمن ثم كان اقتراحي بتعميه داخل كافة محافظات الجمهورية ولا سيما أن منظومة التأمين الصحي ستطبق في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية من المنظومة بدأت في التطبيق في محافظات الإسماعيلية وأسوان ولكن التجهيزات لم تنه بعد، وأكد عضو مجلس الشيوخ، علي ضرورة الاستعانة بكليات التمريض للاشراف علي هذه المدارس وبالتالي نرتقي بمهنة التمريض فضلا عن سد العجز الموجود.
لجنة الشباب
- ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة مقدم من النائب رمضان إمام، بشأن ملف حصر جميع الأراضى الفضاء بمحافظة الإسماعلية واستغلالها وتخصيصها لوزارة الشباب والرياضة من أجل إنشاء مراكز للشباب بالأماكن والقرى المحرمة وعمل ملاعب لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية بتلك المراكز حيث أوصت لجنة الشباب والرياضة كافة الجهات المعنية الاستجابة للاقتراح برغبة، وأوصت محافظة الإسماعلية بسرعة عمل الحصر للأراضى الفضاء غير المستغلة أو غير المخصصة لمشروعات ذات نفع عام من أجل تخصيصها لوزارة الشباب لإنشاء مراكز شباب بالمناطق المحرومة.
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