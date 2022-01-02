نائب ممثل اليونيدو يكشف لـ مساء dmc تفاصيل مسابقة حفظ هوية مصر فى الطعام

جدة - نرمين السيد - قال أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إن مسابقة حفظ هوية مصر فى الطعام تكمل مجهودات الحكومة المصرية مثل مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى المصرية خصوصًا وأن المنتجات الغذائية تخرج من القرى، وتتماشى مع جهود تنمية السياحة والصناعات الحرفية.





وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن المسابقة تلقى الضوء على منتجات يتم تصنيعها فى مصر منذ 500 عام مثل العسل وزيت الزيتون والجبن والتمور والمخبوزات مثل الفطير. وأوضح أن مصر بها أكثر من 420 منتجا يتم صناعتهم منذ العصور القديمة مثل الفسيخ والأسماك المملحة والعسل الأسود والأبيض. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم معرض مباشر للشركات والجمعيات المشاركة فى المسابقة، وهو ما يخلق مشوار تنمية للصناعات على جميع المسارات بالأسواق الداخلية والخارجية والسياحة وتحسين جودة المنتجات.

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