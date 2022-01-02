التنمية المحلية لـ مساء dmc: لا خسائر بشرية بسبب الطقس فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الأمطار توقفت على جنوب سيناء ولكنها ما زالت غزيرة على البحر الأحمر، وفى ضوء متابعة الوزارة لتقرير هيئة الأرصاد المصرية بوجود حالة من الطقس، وجه الوزير محمود شعراوى باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس.





وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن مناطق من القاهرة شهدت اليوم أمطار خفيفة، وتم رفع تراكمات الأمطار أول بأول. وأوضح أنه توجد أى خسائر بشرية بسبب الأحوال الجوية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدًا أن الكهرباء عادت إلى طور سيناء وشرم الشيخ بعد انقطاعها. وأشار إلى أنه جارى رفع تراكمات مياه الأمطار فى جنوب سيناء.

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