صبرى الجندى لـ مساء dmc: الدولة تدخلت لتحقيق التوازن فى سوق العقارات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجندى، خلال مداخلة عبر زووم، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن البناء العشوائى وغير المرخص أدى إلى وجود كم هائل من الوحدات السكنية لا تلبى طلب المواطنين، متابعا: "رغم وجود وحدات سكنية جديدة إلا أن لدينا ركود فى سوق العقارات بسبب الارتفاع المبالغ فى أسعار الوحدات".

وأوضح أن الدولة تدخلت من أجل تحقيق توازن فى سوق العقارات، باعتبار أن دور الدولة توفير كل متطلبات الحياة للمواطنين والمسكن أحد أهم متطلبات الحياة.