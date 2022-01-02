مصطفى وزيرى: افتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عام 2022 سيكون مميزا فيما يخص قطاع الآثار، موضحاً أنه تم الانتهاء من متحف العاصمة الإدارية، وافتتاحه سيكون خلال أسابيع.

وأضاف "وزيرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه تم الانتهاء من تطوير قصر محمد على بشبرا، والمتحف الرومانى بالإسكندرية وافتتاحهما سيكون قريباً، وتابع: "وكذلك الأمر فى المتحف المصرى الكبير الذى تم نقل 55 ألف قطعة أثرية له سيتم افتتاحه خلال العام الجارى".

وكشف "وزيرى"، أن عام 2022، سيشهد حدثين مهمين، أولهما هو مرور100 عام على اكتشاف مقبرة "توت عنخ أمون"، والتي ستكون في 4 نوفمبر المقبل، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، والتي ستكون في 27 سبتمبر المقبل.