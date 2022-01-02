بالصور.."الغضبان" و"السبكي" يتابعان اعمال تطوير الجناح البحري لمستشفى السلام الدولي ببورسعيد

/669929/بالصورالغضبان-والسبكي-يتابعان-اعمال-تطوير-الجناح-البحري-لمستشفى-السلام-الدولي-ببورسعيد

عقد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، مساء اليوم الأحد، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للإستعدادات النهائية لتشغيل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، بديوان عام المحافظة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور عادل تعيلب مدير فروع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، والشركات القائمة على أعمال تطوير الجناح البحري.

الغضبان والسبكي يتابعان اعمال تطوير الجناح البحري لمستشفى السلام الدولي ببورسعيد

وخلال اللقاء، تم عرض معدلات العمل والتنفيذ التى شهدها الجناح البحري بمستشفى السلام، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء تشغيل المبنى ، وذلك في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقائمين على عملية تطوير و إنشاء المؤسسات الطبية، مشيدا بجهود الدكتور أحمد السبكي المتواصلة فى متابعة الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وتطويرها بصفة مستمرة، مشيرا للنقلة النوعية التى جرت بالقطاع الطبي منذ تطبيق المنظومة الطبية الجديدة.

و تفقدا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، الأعمال النهائية فى تطوير وإنشاء الجناح البحري في مستشفى السلام ببورسعيد، لزيادة القوة الاستيعابية لها.

وشملت الجولة التفقدية بمستشفي السلام، المرور على الأقسام المختلفة بالمستشفى، للتأكد من تقديم الخدمات الصحية المتكاملة الآمنة للمواطنين، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لسرعة تشغيل المبنى في أقرب وقت.

ويذكر أنه يتكون مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام الدولي ببورسعيد وممر الربط بين الجناحين القبلي والبحري في اطار توسعة المستشفى وزيادة القوى الاستيعابية بها ، من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سرير داخلي، وحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، وحدة قسطرة القلب، أقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سرير، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، قسم الأشعة، 4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق، حيث قاربت الأعمال الإنشائية لمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، على الانتهاء لبدء تشغيله فى أقرب وقت.

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