/669932/شعبان-خليفة-الدولة-جائت-بتشريع-رغب-الشباب-في-العمل-القطاع-الخاص

قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، إن قانون العمل أنصف العمال وعمل علي تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص، وبناء عليه فإن القانون الجديد منح العمال مميزات لم يكون في القانون من قبل.

دوت الخليج

وذكر خليفة في تصريحاته الصحفية لـ دوت الخليج أن من أهم العام الميزات في القانون تخصيص محاكم عمالية، إلا أن هناك إشكالية في عقود العمل، حول وجود عقد عمل مؤقت وأخر مفتوح لان الأصل فيه عقد عمل غير محدد المدة.

شعبان خليفة: الدولة جائت بتشريع رغب الشباب في العمل القطاع الخاص

وأوضح أن من ضمن مميزات قانون العمل الجديد جعل هناك ثلاث عقود واحدة في وزارة القوي العملة واخري لدي صاحب العمل والثلاثة مع العامل، ولا يعدت بالاستمارة 6 إلا أمام موظف التأمينات.

وشدد علي أنه لا بد من الأعتراف أن القانون أنصف العامل وحفظ حقه، وكان علي الدولة أن تأني بتشريع ترغب الشباب في العمل في القطاع الخاص وان هناك أمان وظيفي وأجر عادل وهو ما نص عليه القانون بالحد الأدني للأجور.

وكان قد أكدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ المصري أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الميزات التي تعمل علي حماية حقوق العمال إلي جانب تحقيق التوازن بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل،فضلا عن أن مشروع القانون سيحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار كانت قد عبرت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي ، عن رأيها حول قانون العمل الجديد إذ قالت إن قانون العمل يعتبر أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة؛ إذ يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية في هذه الجمهورية.، مضيفة أنها تعني بحديثها"منظومة العمل" مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد أن ينطلق إلى اليُسرِ بعد طولِ عُسر، بعد ما قيض الله له الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديث.

ولفتت فوزي إلى أنه من اللافت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية؛ لمراجعة وتعديل واقتراح مواد القانون، وهو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت.